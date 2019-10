Vastese Virtus, nel weekend sorrisi per Allievi under 17 e Giovanissimi under 15

Continua in maniera positiva il percorso del progetto Vastese Virtus con le sue squadre giovanili. Nel week end scorso, nel doppio confronto Allievi e Giovanissimi con la Gladius Pescara - scuola Milan - le formazioni biancorosse hanno vinto in trasferta ed in casa con i punteggi di 3-1 e 4-0. "Risultati - commenta la società biancorossa - che hanno permesso agli Allievi Under 17 di Donato Anzivino di consolidare il primato in classifica, imbattuti a quota 29 punti, 4 in più della corazzata Renato Curi Angolana, ed ai Giovanissimi Under15 guidati da Ilyas Zeytulaev di salire al terzo posto con 22 punti all'attivo, al fianco della Curi Pescara e alle spalle di River Chieti (capolista) e Renato Curi Angolana. Punteggi che, sommati, raggiungono quota 51 e che fanno di quella vastese la prima società in Abruzzo a livello di calcio giovanile. Senza dimenticare, poi, i brillanti risultati del gruppo degli Allievi Provinciali di mister Nello Mazzatenta.

Ottimi riscontri sul campo che danno al progetto Vastese Virtus, partito in sordina e tra lo scetticismo generale - aggiungono i dirigenti biancorossi -, i connotati di una scelta azzeccata, con tanti calciatori sempre più interessati e attratti. Un progetto che si fonda su gruppo di dirigenti capitanato dal presidente Massimo Giannone, dal co-presidente Luigi Salvatorelli, dal direttore generale Lucio Rullo, dal direttore sportivo Peppino De Cillis e dal direttore tecnico Alfonso De Filippis, insieme a uno staff tecnico e di collaboratori di prim'ordine. La partnership tra Vastese Calcio 1902 e Virtus Vasto, insomma, funziona e sta gettando le basi per la costruzione del futuro".