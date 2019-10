Consiglio comunale, il video della sospensione della seduta

"Ho dovuto applicare l'articolo 64 , che mi consente di sospendere la seduta quando, come è successo stasera, non ci sono le condizioni per proseguire. L'ho fatto perché bisognava ritrovare la necessaria serenità". Così il presidente del Consiglio comunale di Vasto, Mauro Del Piano, spiega la decisione presa ieri al culmine del caos che si era creato nell'assise civica [LEGGI].

"Non c'erano più i requisiti minimi per andare avanti: interventi fuori dai microfoni, senza chiedere la parola, interruzioni continue e anche cose paradossali. Era venuto a mancare il rispetto reciproco tra i consiglieri. L'ho detto il giorno in cui mi sono insediato: ogni consigliere è uguale all'altro. Da tutti esigo il rispetto dell'Aula e di chi ci segue da casa. Questa è la democrazia. Nel momento in cui dovessero ripetersi episodi analoghi, non esiterei a sospendere nuovamente i lavori. Ho rispetto per tutti, ma esigo lo stesso rispetto".

Ecco il video della dura reprimenda di Del Piano e della sospensione del Consiglio comunale.