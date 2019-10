Allergie: il 30 novembre esperti a confronto nella sala Aldo Moro

"Vasto pensa allergicamente". E' il titolo dell'incontro pubblico in programma per venerdì 30 novembre a Vasto. Il convegno, che inizierà alle 16,30, si terrà nella sala Aldo Moro, all'ultimo piano degli ex edifici scolastici di corso Nuova Italia.



E' organizzato dall'Aaito (associazione allergologi immunologi italiani territoriali e ospedalieri) Abruzzo e Molise col patrocinio del Comune di Vasto e della Asl numero 2.



Inrerverranno quattro dottori dell'Aaito Abruzzo Molise: la coordinatrice Maria Laura De Cristofaro, l'ex coordinatore Marcello Verini e i membri del direttivo Anna Maria Feliziani e Luciana D'Ancona.



Per maggiorni informazioni: www.allergicamente.it.