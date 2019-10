Valorizzazione delle Terme romane, sì unanime in Consiglio. Suriani: "Grazie"

"La mozione, approvata all’unanimità dall’assise civica, impegna tutti gli amministratori a favorire l’inserimento del complesso delle Terme Romane nei percorsi turistici cittadini, impegna il Comune a curare l’area circostante il parco archeologico e a garantire la sicurezza dei mosaici romani tramite l’eventuale ausilio di telecamere di sorveglianza". Lo afferma Vincenzo Suriani, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, dopo il sì unanime al documento sulla valorizzazione dei resti antichi di via Adriatica, lungo la balconata panoramica di Vasto.

Accolta la proposta "di bandire un concorso di idee, aperto alle scuole, ai professionisti e alle associazioni, per individuare un progetto di riqualificazione dell’intera area archeologica, da sottoporre poi alla Soprintendenza.

Ringrazio - commenta Suriani - gli assessori e tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza per la sensibilità dimostrata verso il parco archeologico delle Terme romane. È stata sancita la convinzione comune che il complesso rappresenti una meraviglia da tutelare, salvaguardare e valorizzare. Sarà nostro compito vigilare sugli impegni intrapresi per favorire la messa in sicurezza, la riqualificazione e la maggior apertura del pregevole sito di epoca romana”.