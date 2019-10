Letizia Daniele eletta presidente del Rotary Club Vasto per l’anno 2020-2021

Venerdì 23 novembre, presso la nuova sede sociale dell’Hotel Perrozzi, durante l’assemblea ordinaria, convocata dall’attuale presidente del Rotary Club di Vasto dott. Adri Cesaroni, si sono svolte le votazioni per l’elezione del Presidente dell’anno sociale 2020-2021 e del Consiglio Direttivo. Alla carica di Presidente è stata eletta la prof.ssa Letizia Daniele, mentre come consiglieri sono risultati i soci: Gianfranco Rastelli, Fabiano Bucci, Antonino D’Ercole e Antonella Marrollo.

La prof.ssa Daniele, originaria di Montemitro, per ragioni di lavoro si è trasferita a Vasto, dove vive da molti lustri. Per tutta la vita, ha svolto il lavoro più bello del mondo: crescere in saggezza e maturità insieme ai ragazzi. In quarantaquattro anni di servizio ha attraversato le scuole di quasi ogni ordine e grado, per metà come docente e per un’altra metà come dirigente scolastico. Ha concluso la sua attività professionale presso il Polo Liceale “Pantini-Pudente” che comprende ben cinque licei. Metà del suo cuore è rimasto nelle aule scolastiche, ma trova modo di ricomporsi negli incontri casuali o programmati che avvengono nelle occasioni più disparate con le migliaia di ragazzi.

Al termine della votazione, il Presidente Adri Cesaroni ha rivolto un augurio sincero alle neo-eletta, la quale ha ringraziato i soci per la fiducia, assicurando il suo impegno nel realizzare concrete ed efficaci azioni di “service” rotariano sul territorio.

Intanto continua l’attività del club sul fronte dell’amicizia e della cultura. Un incontro molto cordiale e coinvolgente è stato quello di venerdì 19 novembre, durante il quale i soci hanno potuto ascoltare brani di opere di Tosti e di Puccini, cantati dal soprano Tania Schivani Buccini, accompagnata al pianoforte dal giovane Alberto Ortolano. Nel corso della stessa serata c’è stato il passaggio del socio fondatore del Rotary club di Vasto Mario Fiorindo a socio onorario e l’ingresso come socio onorario del giornalista Giorgio Di Domenico. L’incontro si è concluso con il ringraziamento, espresso dal Presidente Cesaroni, alla famiglia Marrollo, in particolare a Riccardo e ad Antonella, per l’ospitalità data al club negli ultimi 15 anni a titolo completamente gratuito, mettendo sempre a disposizione la bella struttura del Palace Hotel per ogni evento da attuare.

Altra bella iniziativa è quella programmata per i prossimi giorni. Il 27 novembre, infatti, i soci e i loro familiari inizieranno una interessante gita che li porterà a visitare Buxelles, Bruge, il Parlamento Europeo e Marcinelle.

Luigi Medea