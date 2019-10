"Urbano si è costituito parte civile. La magistratura farà piena luce su questa vicenda"

Per conto del loro assistito, Domenico Urbano, gli avvocati Nicola Artese ed Emanuele Ciuffi si sono "costituti parte civile davanti al Tribunale Penale di Vasto, nella persona del dottor Italo Radoccia, sia nell'interesse del signor Domenico Urbano, presente in aula, sia nell'interesse del proprio figlio minore Marvin, il quale ebbe ad assistere alla cruenta aggressione operata dall'Orticelli nei confronti del padre".

Sottolineano "che nel capo di imputazione, la Procura della Repubblica di Vasto ha ritenuto sussistente sia l'aggravante della premeditazione che quella della recidiva.

Nessuna eccezione e stata opposta in udienza dalla difesa dell'imputato, nei cui confronti permane, la misura cautelare già in atto e per il quale i propri difensori hanno scelto il rito abbreviato".

I due legali confidano "nella magistratura, che farà piena luce sulla vicenda che ha stravolto, non poco, la vita della famiglia Urbano".