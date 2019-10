Mirko Vinciguerra, artista dell’intaglio, conquista due medaglie di bronzo ai Mondiali di cucina

Sale due volte sul podio mondiale Mirko Vinciguerra. Il 31enne artista dell'intaglio tornerà dal Lussemburgo a Vasto con le due medaglie di bronzo conquistate ai Mondiali di cucina 2018 nelle categorie Opere pronte e Intaglio live.

Nei padiglioni del Luxexpo, Mirko ha dato fondo a tutta la sua vena creativa: "Ho impiegato - racconta a Zonalocale - 60 ore per preparare il lavoro relativo alle opere pronte. In due ore e 40 (sulle tre complessive a disposizione) ho completato l'intaglio live. Ho lavorato su zucche e ortaggi vari, come rapa rossa e rapa bianca".

Le due opere, intitolate Ispirazione Thai e Natura Thai, si sono classificate al terzo posto.

"Per la seconda volta mi sono trovato a partecipare ad una gara di livello mondiale. Le emozioni, l'adrenalina e la grinta nella preparazione dei lavori sono sempre le stesse, quelle dei risultati anche. Ringrazio innanzitutto me stesso per la passione che continua a spingermi in questo settore e, inoltre, ma non per minor merito, ringrazio tutte le persone titolari di aziende e non che hanno contribuito alla mia partecipazione a questi campionati del mondo".