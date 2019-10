Emozioni a Cupello con Giancarlo Giannini. "Ai giovani dico di avere coraggio"

È Giancarlo Giannini l'ospite d'onore della tre giorni che il Comune di Cupello ha voluto dedicare ad Enrico Mattei in occasione della riapertura della sala multimediale di palazzo di città intitolata al fondatore dell'Eni. Una sala consiliare gremita ha atteso l'arrivo del 76enne attore italiano che, intervistato dal giornalista Gianni Quagliarella, ha ripercorso in modo schietto e coinvolgente il suo percorso artistico e di vita. Grande disponibilità, battuta pronta e cultura da vendere, Giannini ha trasmesso emozioni così come ha sempre fatto - e continua a fare - attraverso il grande schermo.

Il sindaco Manuele Marcovecchio lo ha accolto sottolineando il senso di comunità vissuto da Cupello in questi giorni in cui, attraverso la figura di Enrico Mattei, è stato possibile ripercorrere un pezzo di storia importante per il paese e per il territorio. Quella storia a cui ha dato voce Giuliana Antenucci, con le letture di "Cronache di una lotta". Spazio anche alla musica, con i grandi brani di Mina e Battisti a far da cornice alla serata.

E poi la visita nella rinnovata sala multidimediale, rinnovata così come il Municipio - nei mesi scorso oggetto di lavori di adeguamento sismico - e alla mostra di quadri che vi era ospitata. A concludere la serata ancora la grande musica italiana e la possibilità, per tanti presenti, di incontrare Giannini per un saluto o una foto ricordo con uno dei più grandi attori del cinema contemporaneo.