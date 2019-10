Alla Torre Diomede Del Moro l’incontro con il "medico senza frontiere" Lucio Racano

Sabato scorso il dottor Lucio Racano, di Medici senza frontiere, è stato protagonista di un interessante incontro promosso dall'associazione culturale Madrecultura alla Torre Diomede Del Moro. Numeroso il pubblico che ha voluto partecipare all'incontro in cui il dottor Racano ha raccpntato la sua esperienza di vita.

"Lo ringraziamo - ha detto il presidente dell'associazione, Gianluca Casciato - per le emozioni che ha regalato al pubblico presente. Siamo sicuri che tutti i partecipanti sono tornati a casa più ricchi di umanità e umiltà. Molti gli aneddoti raccontati e le foto mostrate. Non sono mancati momenti di commozione quando sono state fatte vedere immagini di bimbi malnutriti e gravemente malati. Le missioni di cui si è parlato ieri sono state Afghanistan, Ciad, Darfur e Congo. Il mondo attuale ha bisogno di persone come il dott. Lucio Racano. Stiamo pensando di ripetere l’evento: sarebbe un altro bellissimo regalo per la città di Vasto".