"Torneo di burraco, un successo dell’associazione San Paolo"

"Grande successo del Torneo di Burraco La Temperanza, che si è tenuto nella sede dell'Associazione comunale San Paolo di Vasto in collaborazione con il Circolo Burraco Vasto di Marisa Di Falco. Grandissima soddisfazione per tutto il direttivo".

Lo afferma in un comunicato il gruppo dirigente del sodalizio.

"Le migliori 3 coppie classificate sono state: al primo posto Lucio Di Blasio e Giuliana Di Pietro, al secondo le sorelle Annalina e Rita Di Florio, ed infine in terza posizione i coniugi Serino e Piccirillo. Ringraziando inoltre la partecipazione dell’ arbitro nazionale Aida Di Sabato. Ricordando la giornata speciale in cui si è svolto il torneo, abbiamo regalato alla Presidente Di Falco un piccolo omaggio floreale come simbolo di solidarietà femminile. La manifestazione ha avuto come tema di il sentimento della Temperanza, come simbolo e base dell’ amicizia".