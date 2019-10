La voce di Iulio e la chitarra di Francesco Valente per ’Giorno 52’

Una canzone per ogni stagione. Michele Di Iulio - in arte semplicemente Iulio - si cala nei panni di moderno Vivaldi e fissare attraverso i suoi brani il passaggio dei mesi dell'anno accompagnando, allo stesso tempo, la creazione del suo nuovo album. Così, dopo Giorno 81, lanciato in estate insieme ad Elìa - e che ha raggiunto i 20mila ascolti su Spotify - ecco che Iulio, in questi giorni, ha lanciato la sua canzone per l'autunno.

Si tratta di Giorno 52, che ha visto la collaborazione dello scrittore Gennaro Madera per la prima parte del testo e del chitarrista Francesco Valente per la parte musicale. Quello tra Iulio e Valente è ormai un sodalizio affiatato e vincente sia in studio che dal vivo. I due, qualche giorno fa, sono stati in concerto a Roma. Di Giorno 52 è stato realizzato un videoclip, ideato e interpretato da Ludovica Valente.

"4 seasons è un progetto non ufficiale, interamente autoprodotto, spinto dalla voglia di far musica e farla in maniera un po' diversa dai miei canoni - racconta Iulio a Zonalocale -. Sto scrivendo per il secondo disco, anzi a dire la verità è già a buon punto, ma per diverse ragioni non posso ancora rivelare nulla.

Così ci ho pensato un po' e sono arrivato a questo progetto. Un brano per ogni stagione con un mood diverso e con quello che ha contaminato quel periodo.Per l'autunno ho scelto un mood quasi spagnoleggiante grazie al tocco di Francesco. Questo è l'autunno ma... l'inverno sta arrivando".