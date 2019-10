Il Casalbordino batte il Lanciano, vincono Bacigalupo Vasto Marina e San Salvo

Sorride alle squadre del Vastese la 14ª giornata del campionato di Promozione, girone B. Tre vittorie che proiettano Bacigalupo Vasto Marina, Casalbordinoe e San Salvo - in ordine di classifica - all'inseguimento del Lanciano, oggi fermato dai giallorossi casalesi.

Casalbordino - Lanciano 2-0

Vittoria netta nel risultato e dal punto di vista della prestazione quella conquistata dal Casalbordino contro la corazzata Lanciano. Apre le danze Erragh, con un gol dopo appena due minuti di gioco, costrigendo i rossoneri ad inseguire e lasciare spazio alle ripartenze avversarie. Nella ripresa, al 19', Bangura segna la rete che fissa il punteggio sul 2-0 con cui si chiude la partita. La squadra di mister Appignani conquista tre punti preziosi per consolidare il terzo posto alle spalle della Bacigalupo Vasto Marina e a sei lunghezze dai frentani.

Bacigalupo Vasto Marina - Sant’Anna 3-0

Si decide nel secondo tempo la sfida che la Bacigalupo Vasto Marina vince 3-0 contro il Sant'Anna. A sbloccare il risultato è Benedetti, al 19' della ripresa. Alla mezz'ora il raddoppio di Cesario e, al 32', tris firmato da Coulibaly. Con questo successo la squadra di mister Cesario vede scendere a tre i punti di distacco dalla capolista Lanciano. Per la Bacigalupo Vasto Marina ora sarà importante continuare in questa marcia vincente così da restare a stretto contatto con i rossoneri in vista dello scontro diretto del prossimo 16 dicembre al Biondi.

San Salvo - Fater Angelini 2-1

Buona prova per il San Salvo che infila il terzo risultato utile consecutivo e consolida il suo quarto posto in classifica. Al 13' Bolzan sblocca il risultato raccogliendo un ottimo cross di Stafa. Al 37' il direttore di gara concede un rigore agli ospiti, ma Cialdini è bravo ad intuire la direzione del tiro di Rossodivita e respingere in corner. Ma, sugli sviluppi del calcio d'angolo, De Simone trova una conclusione che fa a finire nel sette per il pareggio ospite. Il gol della vittoria sansalvese arriva nella ripresa. Al 75' Bolzan serve Molino che con una insidiosa parabola manda in rete per il 2-1 con cui si chiude la partita.

La 14ª giornata

Passo Cordone - Casolana 2-1

Bacigalupo Vasto Marina - Sant’Anna 3-0

Casalbordino - Lanciano 2-0

Fossacesia - Ovidiana Sulmona 0-0

Ortona - Bucchianico 3-1

Piazzano - Scafa Cast 2-1

Raiano - Villa 0-0

River Chieti - Val di Sangro 2-0

San Salvo - Fater Angelini 2-1

La classifica: 36 Lanciano; 33 Bacigalupo Vasto Marina; 30 Casalbordino; 26 San Salvo; 24 Ortona; 21 River Chieti; 19 Val di Sangro; 17 Fater Angelini; 16 Scafa Cast, Villa, 16 Raiano; 15 Ovidiana Sulmona, Bucchianico; 12 Sant’Anna, Piazzano, Casolana; 11 Fossacesia; 10 Passo Cordone.