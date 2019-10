Continua a volare la Dinamo Roccaspinalveti. L’Odorisiana lascia la Virtus Tufillo all’ultimo posto

La Dinamo Roccaspinalveti resta attaccata al gruppo di testa del girone E di Seconda categoria dopo aver assaporato la vetta solitaria per un giorno. Nell'anticipo di ieri, infatti, i roccolani si sono imposti per 2 a 1 in casa contro la Virtus Rocca San Giovanni grazie alle reti di Marco Ramundo e Simone Bruno.

I biancoverdi (24 punti) oggi sono stati risuperati dal Perano che si è imposto 1 a 0 a Tornareccio. A quota 24 c'è anche il Fossacesia che ha sconfitto il San Buono per 2 a 1.

Il Carunchio torna alla vittoria grazie al 3 a 1 esterno inflitto al Casalanguida. Ancora protagonista Samba Fabakary con una doppietta alla quale si aggiunge la rete dell'altro bomber, Buba Baldeh. Per i padroni di casa a segno il solito Giuseppe Di Marco.

La Sansalvese torna con un punto che va stretto dalla difficile trasferta di Castel Frentano. Madonna e Lamberti hanno infatti fallito due calci di rigore. Lo stesso Lamberti aveva portato i biancazzurri in vantaggio, poi superati da una doppietta di Amore (uno su rigore). Civico (nei minuti finali) ha evitato la sconfitta alla formazione di mister Barisano che ha terminato in 10 per l'espulsione di Madonna.

Infine, l'Odorisiana si aggiudica l'acceso scontro salvezza contro la Virtus Tufillo andata in vantaggio con Piedigrossi. Giuseppe Di Giacomo e Nicola Del Giango ribaltano il risultato lasciando ai biancazzurri l'ultimo posto.

L'11ª GIORNATA

Casalanguida - Carunchio 1-3

Di Santo Dionisio - Draghi San Luca 2-0

Dinamo Roccaspinalveti - Virtus Rocca San Giovanni 2-1 (ieri)

Odorisiana - Virtus Tufillo 2-1

San Buono - Fossacesia 90 1-2

Sporting Altino - Atletico Roccascalegna 4-3

Tornareccio - Perano 0-1

Virtus Castel Frentano - Sansalvese 2-2

LA CLASSIFICA

Perano 26

Fossacesia '90 24

Dinamo Roccaspinalveti 24

Di Santo Dionisio 22

Virtus Castel Frentano 22

Sporting Altino 20

Carunchio 16

Sansalvese 15

Atletico Roccascalegna 14

Tornareccio 12

San Buono 12

Virtus Rocca San Giovanni 12

Casalanguida 11

Draghi San Luca 8

Odorisiana 6

Virtus Tufillo 3

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Casalanguida

Carunchio - Di Santo Dionisio

Draghi San Luca - Odorisiana

Fossacesia '90 - Sporting Altino

Perano - Virtus Castel Frentano

Sansalvese - San Buono

Virtus Tufillo - Dinamo Roccaspinalveti

Virtus Rocca San Giovanni - Tornareccio