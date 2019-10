Vasto, auto in fiamme in via Canaccio

Un incendio di natura sospetta è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi nel centro storico di Vasto.

Per cause da accertare, le fiamme hanno aggredito una Renault Scénic parcheggiata in via Canaccio. L'allarme è scattato alle 14,50.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Vasto e i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo, che hanno spento il rogo.

"Tutte le ipotesi sono al vaglio", spiega il tenente dei carabinieri Luca D'Ambrosio. "Non ci sono feriti".

Nel quartiere si è sentito uno scoppio, che ha preceduto il fuoco. Residenti raccontano di aver visto una persona fuggire dal luogo dell'incendio.