Sabato amaro per il Futsal Vasto che perde in casa dell’Atletico Silvi

Sabato amaro per il Futsal Vasto che cade in casa dell'Atletico Silvi, terza forza del campionato di serie C1. I biancorossi reggono bene solo nella metà del primo tempo, quando con Mileno trovano il gol del momentaneo pareggio dopo il vantaggio dei padroni di casa. Poi il Silvi alza il ritmo e segna tre gol andando negli spogliatoi in vantaggio 4-1.

Nella ripresa i padroni di casa incrementano il bottino con altre quattro reti e a poco serve il gol di Di Giacomo che fissa il punteggio sull'8-2 con cui si chiude la partita. Per i biancorossi una sconfitta da archiviare presto per prepararsi alla sfida di sabato prossimo, tra le mura amiche del Palasalesiani, con l'Orione Avezzano.

La 10ª giornata

Antonio Padovani - Es Chieti 5-4

Atl.Sambuceto - Sport Center 5-2

Atl. Silvi - Futsal Vasto 8-2

Free Time L'Aquila - Montesilvano 5-4

Magnificat - Lisciani Teramo 1-3

Orione Avezzano - Hatria Team 2-1

riposa: Area L'Aquila

La classifica: 28 Free Time L'Aquila; 23 Atl. Sambuceto; 18 Atl. Silvi; 15 Orione Avezzano; 14 Sport Center; 13 Lisciani Teramo; 12 Futsal Vasto; 11 Hatria Team, Antonio Padovani; 9 Area L'Aquila; 6 Montesilvano C5, Magnificat; 4 Es Chieti.