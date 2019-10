Criminalità, Forza Italia: "Basta contrapposizioni, fare un tavolo permanente sulla sicurezza"

"Un tavolo permanente sulla sicurezza". Lo chiede Massimiliano Zocaro, coordinatore cittadino di Forza Italia, dopo una settimana di inquietanti episodi, ultimo dei quali la rapina della notte scorsa al bar Ferrari di Vasto Marina.

"E' il momento di superare la contrapposizione politica", è l'appello di Zocaro. "Quando si parla di lotta alla criminalità, non deve esistere contrapposizione tra maggioranza e opposizione. Chiedo a tutti di aprirsi al dialogo al fine di istituire un tavolo permanente sulla sicurezza, cui partecipino non solo le forze politiche, ma anche i rappresentanti delle forze dell'ordine e degli istituti di vigilanza. I recenti fatti avvenuti in città preoccupano non poco i vastesi, che chiedono un impegno unitario teso a restituire tranquillità ai cittadini. In Consiglio comunale - ricorda il coordinatore forzista - è depositato il documento, elaborato da Guido Giangiacomo, contenente proposte all'avanguardia in tema di sicurezza. Vorremmo ripartire da quello, aprendolo ai contributi di tutte le forze politiche e sociali della città, in un clima di collaborazione reciproca in grado di produrre risultati positivi".