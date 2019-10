Vasto, donna investita sulle strisce in via Vittorio Veneto

19.09 - Così, in un comunicato stampa. ricostruisce i fatti il comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro: "Nel pomeriggio odierno alle ore 17: 30 circa in Via Vittorio Veneto si è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolti un'autovettura, Ford Fiesta, condotta da I.A. ed un pedone A.P.. Sul posto sono prontamente intervenuti agenti della polizia locale per i rilievi dell'incidente e per la regolazione del traffico, mentre il pedone è stato prontamente soccorso e trasportato presso il Pronto soccorso dell'ospedale civile San Pio da Pietrelcina per le cure del caso".

18.35 - La donna, 58 anni, è stata investita sulle strisce dalla Ford Fiesta guidata dal 69enne, si è trattato di un impatto violento. È stata trasportata al "San Pio da Pietrelcina", non è in pericolo di vita.

LA PRIMA NOTIZIA - Una donna (A.P.) è stata investita in via Vittorio Veneto, in centro a Vasto, nelle vicinanze di piazza Rossetti. Stava attraversando, quando è stata colpita da una Ford Fiesta (condotta da I.A.).

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e un'ambulanza del 118.

In aggiornamento