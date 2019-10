Una giornata di festa in famiglia per i 100 anni di Antonio Vecchiotti

Cento anni fa, il 23 novembre, nasceva a Scerni Antonio Vecchiotti. Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, prima nel suo paese d'origine e poi a Vasto. Oggi, per lui e la sua famiglia, è stato un giorno davvero speciale perchè tutti insieme hanno festeggiato il suo secolo di vita.

Una torta con il "100" ben impresso e lo spirito del signor Antonio, circondato dall'affetto di figli, generi, nuore e nipoti, che ha espresso tutta la sua emozione. A fare gli auguri a nonno Antonio c'era anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna, presente a casa Vecchiotti per portare un affettuoso saluto a nome di tutti i vastesi al concittadino così longevo.

Brindisi e taglio della torta e l'immancabile foto di gruppo con tutti i nipoti che, da nonno Antonio, hanno ricevuto tanto nel corso di questa lunga vita. "Non è il genio a essere cent’anni in anticipo sul proprio tempo - ha scritto uno dei nipoti come dedica a nonno Antonio - , è l’uomo comune a essere cent’anni indietro!".