Natale a San Salvo: mercatini, presepi e dall’8 dicembre torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Presepi per tutti i gusti (mostra, di quartiere, vivente), mercatini, concerti, racconti, tradizioni e dal prossimo 8 dicembre torna, dopo alcuni anni di assenza, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Papa Giovanni XXIII.

È il programma delle attività natalizie diffuso dal Comune di San Salvo che partirà domenica 2 dicembre con alcune iniziative al centro culturale "Aldo Moro".

Tra i vari appuntamenti da citare: la mostra-concorso di arti presepiale alla "Porta della Terra" dove i visitatori potranno esprimere la propria preferenza, "In fermento Wine edition" (14, 15, 21 e 22 dicembre), il presepe vivente dei bambini del 16 dicembre, il tradizionale "Fuoco di San Tommaso" del 20 dicembre e la tombola vivente in piazza San Vitale del 5 gennaio.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Domenica 2 dicembre 2018

Ore 17:00, “Musik-Art” Mostra d‘arte - di Daniele Laudadio

ore 18:30, Jes's Band in concerto

ore 19:30, Gessy & Cri - esibizione di tango argentino

Centro Culturale "Aldo Moro" - (Comune San Salvo - Associazione Pro Arte 2.0)

Venerdì 7 dicembre 2018

ore 20:00, L'Immacolata si accende e di sognatori risplende - piazza Aldo Moro - (Comune San Salvo - Associazione Sognando Sotto le Stelle in Camper)

Sabato 8 dicembre 2018

ore 17:00/20:00, Apertura VI Mostra-concorso “Arti presepiali” - Museo Civico Porta della Terra - (Comune San Salvo - Associazione "Amici del Presepio" San Salvo)

ore 20:00, L'Immacolata si accende e di sognatori risplende - Piazza Aldo Moro - (Comune San Salvo - Associazione Sognando Sotto le Stelle in Camper)

Domenica 9 dicembre 2018

ore 08:00 Ambulanti in città a cura della Confcommercio - Via Istonia - Via Duca degli Abruzzi - Via Roma

ore 16:30, Christmas Magic Show, Spettacolo di magia - Centro storico (in caso di pioggia Porta della Terra)

ore 20:00, L'Immacolata si accende e di sognatori risplende - Piazza Aldo Moro - (Comune San Salvo - Associazione Sognando Sotto le Stelle in Camper)

Martedì 11 dicembre 2018

ore 21:00, Gospel Italian Singers & Emma O'Connor - Auditorium Parrocchiale Paolo VI - Via Saint Nicolas De Port

Mercoledì 12 dicembre 2018

ore 21:00, Ascoltate, brava gente! Suoni, racconti e canti della tradizione natalizia abruzzese con M. Di Carlo e F. Camilla D'Amico - Centro Culturale "Aldo Moro"

Venerdì 14 dicembre 2018

In Fermento Wine Edition – Centro storico

Sabato 15 dicembre 2018

ore 17:00, La valigia delle storie con il teatro Kamishibai - Post It di Sheila Giorgetti Via Istonia, 21

ore 18:00, Concerto di Natale coro Centro Anziani “E. Sparvieri” - Cattedrale di San Giuseppe

In Fermento Wine Edition – Centro storico

DOMENICA 16 dicembre 2018

ore 16:30, 5ª Rappresentazione del presepe vivente dei bambini “Gloria in excelsis deo” - con processione degli angeli e coro dei bambini Istituto Comprensivo 2 - Centro Storico (Proloco - Comune San Salvo)

GIOVEDI 20 dicembre 2018

ore 17:30, Fuoco di San Tommaso, Rievocazione storica - Piazza San Vitale

Venerdì 21 dicembre 2018

ore 15:30, Mercatino della solidarietà con gli Elfi dell’Associazione Tic e Tac che allieteranno con letterine, zucchero filato, bolle di sapone e altro - Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 17:00, Vin Brule’ e... - Centro Storico - (Comunità Alidoro Coop. Ambra)

In Fermento Wine Edition - Centro storico

Sabato 22 dicembre 2018

ore 08:00, Un po’ dolce... un po’ salato (Festa del cioccolato) – Centro storico – (Associazione Eventi e Servizi)

ore 17:00, Persino favole, Una favola per aiutare - Post It di Sheila Giorgetti Via Istonia, 21

ore 17:30, Fleur, Cinque artisti itineranti per il centro storico

In Fermento Wine Edition – Centro storico

Domenica 23 dicembre 2018

ore 08:00, Un po’ dolce... un po’ salato (Festa del cioccolato) – Centro storico – (Associazione Eventi e Servizi)

ore 16:30, Il tesoro di Babbo Natale teatrino di pupazzi in gomma piuma, narrante la rivisitata storia di Babbo Natale - Piazza San Vitale (in caso di pioggia Porta della Terra)

ore 21:00, Note di Natale, Concerto Banda Città San Salvo - Centro Culturale "Aldo Moro"

Sabato 29 dicembre 2018

ore 16:30, Magia e... teatrino, di Tic e Tac Associazione - Piazza San Vitale

ore 18:30, Melodie di fine anno, “Tra Musica e Archeologia” con brindisi augurale - C. Flocco al pianoforte e A. Troiano al clarinetto - Museo Civico "Porta Della Terra”

Sabato 5 gennaio 2019

ore 15:30, Tombola vivente “Aspettando la Befana” – Piazza San Vitale – (Comune San Salvo - Pro Loco)

Domenica 6 gennaio 2019

ore 17:00, Premiazone 4ª mostra concorso “Arti presepiali” - Museo Civico Porta della Terra – (Comune San Salvo - Associazione "Amici del Presepio" San Salvo)

* Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 in piazza Giovanni XXIII verrà allestita la Pista di pattinaggio su ghiaccio (dal lunedì al giovedì apertura dalle ore 15.00 alle ore 24.00 – venerdì, sabato e festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 – 25 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 21.00 – 31 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 22.00)

* Dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 “Il Natale della Transumanza nella letteratura italiana ed abruzzese con la libera decodificazione artistica di alunni, studiosi e ricamatrici a punto croce”. Museo Giostra della Memoria – Corso Umberto I – visite gratuite su prenotazione