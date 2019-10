Menna: "Ho allertato il prefetto, sollecitando prevenzione e repressione della criminalità"

"In seguito ai recenti episodi criminosi registrati in città e non solo", il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha "allertato il Prefetto di Chieti Antonio Corona, sollecitando un’azione sul territorio che garantisca prevenzione e repressione decisa di contrasto alla criminalità, per ristabilire fiducia e sicurezza".

“Le forze dell’ordine - ha detto Menna dopo la rapina al bar Ferrari di Vasto Marina - non hanno risparmiato alcuna energia al servizio della comunità, individuando molto spesso, a differenza del passato, i responsabili dei reati commessi. La sicurezza è prioritaria per questo cercherò di mettere in campo tutte le iniziative possibili”.