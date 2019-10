Le note della nostra vita, la Compagnia Orizzonte Teatro in scena con "Musica è"

Doppio appuntamento in scena con la Compagnia Orizzonte Teatro che, il 25 novembre e il 2 dicembre, proporrà al pubblico "Musica è - Le canzoni della nostra vita". Uno spettacolo inedito che si snoda tra i grandi successi della musica italiana impreziosito dalle coreografie del corpo di ballo. "È uno spettacolo un po' diverso da quelli che abbiamo proposto negli ultimi anni - spiegano i ragazzi della compagnia mentre sono impegnati nelle ultime prove presso la Sparta Group Academy -. Ci stiamo impegnando, come sempre, al massimo, per regalare bei momenti a chi sceglierà di venirci a seguire".

Il 25 novembre, alle 19, si debutta nell'auditorium della chiesa San Paolo apostolo a Vasto. Il 2 dicembre, alle 19, si replica nell'auditorium della chiesa San Nicola a San Salvo. I biglietti sono già disponibili in prevendita contattando i ragazzi della compagnia o scrivendo un messaggio sulla pagina facebook [CLICCA QUI].

Ieri sera, durante le prove, siamo andati ad incontrare la Compagnia Orizzonte Teatro per farci raccontare da Giorgio Goglione e Raffaele Riccio cosa c'è da aspettarsi da "Musica è".