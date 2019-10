La ministra Lezzi a Vasto per il convegno sulle Zes organizzato dai Cinque Stelle

Barbara Lezzi a Vasto per parlare delle Zone economiche speciali. La ministra per il Sud parteciperà al convegno sul tema: "Zes, facciamo squadra", organizzato dal Movimento 5 Stelle per il primo dicembre nella sala Aldo Moro, all'ultimo piano degli ex palazzi scolastici di corso Nuova Italia.

Dalle ore 16, si alterneranno i relatori: i parlamentari vastesi Gianluca Castaldi e Carmela Grippa, i consiglieri regionali Sara Marcozzi e Pietro Smargiassi e la titolare del Ministero per il Sud. "Dopo il convegno - si legge sulla locandina che annuncia l'appuntamento - il ministro incontrerà i cittadini presso l'Infopoint M5S di piazza Rossetti".