A Vasto nasce "Vamos", il portale della mobilità sostenibile

In municipio a Vasto è stato presentato il portale web “Vamos” acronimo di Vasto mobilità sostenibile, realizzato in collaborazione con la CNA Giovani, rappresentata dal presidente regionale Luca Lecce e dal delegato alle Smart City Roberto Raspa.

All’incontro nella Sala Consiliare hanno preso parte insieme all’assessore ai Traporti, Mobilità Sostenibile e Smart City, Paola Cianci i rappresentanti della giunta, i consiglieri Marra e Artese, il dirigente del Settore di riferimento Luca Mastrangelo, il Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Del Moro, il presidente della Consulta Giovanile Mario Testa, le associazioni ciclistiche, ambientaliste, le aziende di trasporto e i dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado e i rappresentanti d’Istituto.

“Con Vamos - ha spiegato l’assessore Paola Cianci - inizieremo a confrontarci con tutti gli interlocutori impegnati sul tema della mobilità sostenibile del territorio con il coinvolgimento del mondo dei giovani tramite la scuola e la Consulta Giovanile. Rappresenta un contenitore di idee per promuovere una visione di città smart partendo dalle politiche già messe in campo dall’Amministrazione Comunale, per arrivare a nuove strategie e progetti già in cantiere. Nel portale l’utente troverà informazioni in merito alla collocazione di parcheggi a pagamento e per diversamente abili, aree verdi, spazi pubblici, ZTL con aggiornamenti, la geolocalizzazione dei sentieri e percorsi ciclabili. Ringrazio i colleghi di giunta per la collaborazione e tutti gli intervenuti. Con il loro supporto e i preziosi consigli realizzeremo gruppi di lavoro e laboratori nelle scuole per preparare le nuove generazioni ad una visione di città sostenibile che mette al centro la qualità della vita delle persone”.

“La mobilità sostenibile - ha aggiunto Luca Lecce - è una occasione per sviluppare nuove opportunità imprenditoriali. Promuovere progetti innovativi ed inclusivi è uno degli obiettivi della CNA”.

“Da oggi - ha concluso Roberto Raspa - è stata attivata anche la pagina Facebook. Per garantire la massima partecipazione degli utenti del portale sarà possibile rispondere ai questionari sulla mobilità”.