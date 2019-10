Vincenzo Borgese, matricola numero 1 della Siv: "Questa è la società che ha segnato la mia vita"

La matricola numero 1 della Siv, poi divenuta Pilkington e ora Nsg, insieme ai più giovani lavoratori degli stabilimenti sansalvesi del gruppo, Pilkington, Primo e Bravo, con il più giovane della RSU. Nella giornata in cui il gruppo giapponese di produzione del vetro ha festeggiato i 100 anni dalla fondazione [LEGGI] il management dell'azienda sansalvese ha voluto esprimere così il senso di passaggio generazionale nell'insediamento produttivo che ha superato i 5 lustri di storia.

Vincenzo Borgese, ormai da diversi anni in pensione, è stato tra i primi ad arrivare a San Salvo da Roma, dove erano state avviate le attività della neonata Siv, nel 1964. Da lì una lunga storia, che ha avuto modo di ripercorrere in questa giornata, ricordando i primi anni, tempo di grandi investimenti nell'Italia del boom economico, salutando gli attuali lavoratori del gruppo Nsg augurandosi che "quest'azienda, quando tornerà a volare di nuovo, volerà in alto".