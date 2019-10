Vasto, secondo scippo in quattro giorni: borsa rubata nella zona nord della città

Un altro scippo a Vasto. Due giorni dopo un episodio analogo avvenuto in via delle Croci, un secondo furto con strappo, stavolta all'estremo opposto della città: nella zona settentrionale, nei pressi di corso Mazzini e non lontano dalla caserma dei carabinieri.

A una donna è stata portata via la borsa. Da una settimana a questa parte, alcuni episodi inquietanti sono avvenuti in città. Venerdì scorso il doppio raid nei pressi dell'ospedale San Pio da Pietrelcina: prima un infermiere di 46 anni aggredito in via Santa Lucia a scopo di rapina, poi il furto ai danni di una giovane tirocinante del corso per operatori socio sanitari. Quindi lo scippo in via delle Croci e il furto in casa in via Ciccarone ai danni di persone che erano uscite per una visita medica.

Due sere fa, un minorenne, arrestato dai carabinieri per il furto di un motorino, ha confessato spontaneamente di essere uno dei responsabili dei due raid nelle vicinanze dell'ospedale.