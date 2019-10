Presentati gli eventi invernali del Comune di Scerni

È stato ufficializzato ieri il calendario degli appuntamenti che animeranno il Comune di Scerni nel periodo invernale. Da sabato 24 novembre al 29 dicembre ci saranno una serie di appuntamenti, nel centro storico e a San Giacomo che coinvolgeranno tutta la cittadinanza come da calendario realizzato dall'amministazione comunale guidata da Alfonso Ottaviano in collaborazione con le associazioni. Momenti dedicati al gusto, alla festa e alla celebrazione del Natale che vedranno in più occasioni i bambini protagonisti. Si inizia sabato, con la premiazione del concorso fotografico Vendemmiamo per poi proseguire, a dicembre, con tanti altri appuntamenti.

Il calendario

24 novembre

ore 16 - Biblioteca Comunale

Premiazione concorso “Vendemmiamo”

1 dicembre

ore 14 - c.da San Giacomo

Sapori e colori del Natale

2 dicembre

ore 9 - c.da San Giacomo

Sapori e colori del Natale

7 dicembre

ore 18 - sala convegni Comune

Spettacolo di beneficenza Cantidamore

9 dicembre

ore 16.30 - piazza De Riseis

Vivi la magia del Natale

11 dicembre

ore 11 - via Dante Alighieri

Una ghirlanda per augurio

16 dicembre

ore 17 - Pianpalazzo

Presepe vivente dei bambini

22 dicembre

ore 10 - Biblioteca comunale

Consegna Pigotte Unicef

29 dicembre

ore 18 - Chiesa di San Panfilo

Concerto di Natale Banda di Scerni