In via Grasceta l’ennesimo scontro tra un’auto e un cinghiale

Nel pomeriggio, poco prima delle 17, c'è stato l'ennesimo incidente provocato da un cinghiale. Lo scontro è avvenuto a San Salvo, in via Grasceta, nel tratto che collega la marina al centro cittadino. Una donna, alla guida di una Renault Clio, mentre procedeva in direzione San Salvo si è vista improvvisamente spuntare in strada un ungulato di grandi dimensioni.

L'impatto è stato inevitabile. L'animale è finito, privo di vita, sulla pista ciclavile che costeggia la strada, mentre la vettura ha riportato ingenti danni nella parte anteriore. A causa del colpo ricevuto è stato necessario il trasporto l'automobilista in pronto soccorso per gli accertamenti clinici del caso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vasto e una pattuglia della polizia locale di San Salvo, oltre al veterinario della Asl.