"Doppia firma, ma potrei non votare: deluso dal governo regionale, che non aiuta i piccoli Comuni"

Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli. Perché, in vista del congresso del Pd, ha firmato per sostenere sia la candidatura di Zingaretti che quella di Minniti?

"Me l'hanno chiesto a distanza di tempo, mi era passato di mente di aver già firmato per Zingaretti. Questo partito è in confusione, non so neanche se voterò. C'è ormai un disinteresse generale. Il partito mi ha deluso e, in particolare, mi ha deluso la Giunta D'Alfonso".

Perché si dice deluso dal governo regionale uscente?

"Perché non ha saputo risolvere i problemi dei piccoli Comuni, ad esempio sul problema degli usi civici, che necessitano di affrancazione per consentire di costruire o operare variazioni colturali".

I proprietari da quanto tempo aspettano?

"Anche da due-tre anni. Ho avuto anche delle discussioni con i dirigenti della Regione, ma il problema non è stato risolto. Sono deluso, al congresso potrei non votare".