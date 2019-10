Via Verde, le associazioni ciclistiche: "Al più presto i lavori anche nel tratto sud"

I lavori della Via Verde, pista ciclopedonale lungo la Costa dei Trabocchi, nel tratto vastese vanno a rilento. Anzi, in qualche punto non sono mai iniziati. Ed ecco che a far sentire la loro voce sono le associazioni ciclistiche del territorio. Associazioni sportive come Ciclo Cub Vasto, Vastese Inn Bike, Team Audax Vasto, Ciclistica Valle del Trigno, Velo Club Ortona, Abruzzo In Bike, e il movimento Vasto Ciclabile, lo scorso 6 novembre hanno inviato una lettera a Mario Pupillo, presidente della provincia di Chieti, esprimendo la loro preoccupazione per le attività a rilento nel tratto sud dell'ex tracciato ferroviario dove sorgerà il percorso ciclopedonale. A breve ci sarà un incontro tra i rappresentanti delle associazioni ciclistiche e il presidente della provincia per valutare l'attuale situazione dei lavori.

Con il presidente del Ciclo Club Vasto, Antonio Spadaccini, abbiamo analizzato lo stato dell'arte dei lavori lungo la futura Via Verde e sulle opportunità che questo tracciato può rappresentare per il territorio.