San Salvo, il 25 novembre giornata dedicata alla lotta al diabete

Causa maltempo è stata rinviata a domenica 25 novembre la giornata dedicata alla prevenzione e lotta al diabete organizzata dal Lions Club e Croce Rossa di San Salvo che propongono uno screening gratuito in piazza papa Giovanni XXIII.

Il 14 novembre è stata la giornata mondiale per la lotta al diabete ed anche il Lions Club San Salvo partecipa alla prevenzione di questa importante patologia.

Perché la lotta al diabete è una delle cause umanitarie globali a cui si dedicano i Lions? Il diabete è oggi una delle malattie più diffuse e in crescita in tutto il mondo. Questa malattia colpisce persone di tutte le razze, fasce sociali ed età (anche i bambini).

La Fondazione Lions Clubs International sta rispondendo a questa malattia globale impegnandosi a prevenire il diabete e a migliorare la qualità di vita di chi ne è stato diagnosticato tramite varie iniziative sanitarie onnicomprensive.

La Croce Rossa animerà la mattinata dei bambini con il truccabimbi; partner della manifestazione saranno l'Avis, l'associazione diabetici del vastese e la Farmacia Di Croce.