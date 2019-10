Salotto finanziario, il vastese Daniele D’Adamo presenta le sue "Visioni sul futuro"

Venerdì 23 novembre, nella sala Aldo Moro di Vasto (ex palazzi scolastici), Daniele D'Adamo, promotore finanziario vastese, terrà un salotto finanziario alle 18.30 sul tema del "Passaggio generazionale", su cui di recente ha pubblicato un libro "Visioni sul futuro". L'incontro è patrocinato dal Comune di Vasto.



D'Adamo, 36 anni, dopo gli studi all'università di Bologna ha intrapreso il percorso all'interno di una banca e, due anni fa, ha scelto la libera professione "per seguire la mia passione. Oggi molte persone hanno poca fiducia nel settore, quello che è accaduto negli ultimi anni ha generato molta paura. Per questo ho voluto organizzare l'evento, la conoscenza di determinati argomenti aiuta.

Il libro - a distribuzione gratuita - riporta alcuni casi famosi sul tema del passaggio generazionale, sulle successioni e altri esempi. Ho voluto riportare alcuni esempi per spiegare come comportarsi nelle delicate fasi di passaggio di patrimoni importanti per evitare di finire a spendere denaro per cause legali".

Dopo aver scritto il libro quello di Vasto è il primo appuntamento per Daniele D'Adamo. "Anche se ormai da anni vivo a Rimini con Vasto c'è un profondo legame affettivo. C'è la mia famiglia, ci sono i miei amici. E credo che il salotto finanziario sia una modalità interessante per affrontare temi economici instaurando un confronto tra i partecipanti".