Lentella, una panchina rossa sul belvedere in memoria delle donne vittime di violenza

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’amministrazione comunale di Lentella installerà una panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza. "Un momento per risvegliare i pensieri e dire basta al femminicidio". Interverranno le consigliere comunali Fiorella Porcaro, Giovanna Romano, Fausta Roberti e Stefania Zappetti; l'iniziativa sarà accompagnata dalla musica e dalle canzoni di Mirea D'Alessandro.

In caso di pioggia, la manifestazione si terrà nella sala consiliare.