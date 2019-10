La nebbia ferma il recupero: Montazzoli - Pro Vasto dura solo 10 minuti

È durato solo 10 minuti il recupero di Montazzoli - Pro Vasto, partita valida per la quinta giornata di Terza categoria. Sul campo della squadra dell'Alto Vastese era presente una fitta nebbia che non ha permesso di disputare la partita.

Si tratta del secondo rinvio del match in programma inizialmente per il 28 ottobre, quando fu rinviata a causa del forte vento. Ai vastesi una vittoria del recupero permetterebbe di balzare in testa alla classifica del campionato superando Gissi e Torrebruna. Il Montazzoli, invece, deve sperare nei tre punti per tentare una risalita dal centro classifica [LEGGI].