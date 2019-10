Kung fu, 8 titoli italiani per gli atleti del maestro De Palma

Otto titoli di campione d'Italia, 15 medaglie in totale. È straordinario il bilancio della Scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma, con sedi a Vasto, Termoli e Petacciato, che ha partecipato, domenica scorsa a Perugia, al 26° Campionato nazionale Kung Fu Wushu Acsi 2018 nelle specialità sanda e light sanda.

"Gli atleti che hanno partecipato al Campionato, erano in totale 15, sia nelle categorie Maschili che in quella Femminile, dal più piccolo di solo 7 anni per passare poi ai Cadetti agli Juniores fino ad arrivare ai Seniores, tutti hanno saputo gestire al meglio la loro competizione, esprimendo il meglio di loro stessi senza essere presi dell’emozione", racconta De Palma.

1° CLASSIFICATO – MEDAGLIA D’ORO CAMPIONE NAZIONALE



SANDA con K.O.

PALMER Marco Categ. Seniores -60 Kg

LIGHT SANDA

RONCONE Patrizio, DI BIASE Michele, DI PIERRO Lorenzo, DI PIETRO Stefano,

DE PALMA Giada, REALE Christian, FAGNANI Sveva, VERRETTI Vincenzo,;

2° CLASSIFICATO – MEDAGLIA D’ARGENTO VICE CAMPIONE NAZIONALE

FIORE Lisa, PASCIULLO Gioele, DI PIERRO Ilaria, COLABELLA Chiara,

DE PALMA Giada;

3° CLASSIFICATO – MEDAGLIA DI BRONZO

SPALLETTA Mattia, CELANO Pietro;

"Le prestazioni - commenta De Palma - sono state tutte buone. Gli atleti hanno saputo esprimersi con la carica giusta e la determinazione necessaria per vincere. Marco Palmer ha annientato il suo avversario, come Lisa Fiore Lisa che, nonostante sia arrivata seconda, ha dato come sempre dimostrazione della sua bravura. Tutti i primi classificati hanno meritato senza dubbio la vittoria (nonostante qualcuno abbia combattuto in categorie diverse dalla propria), superando gli avversari. Nulla da recriminare per i secondi e terzi classificati (anch’essi accorpati in categorie non loro), che se anche per un punto, per un'uscita in più o per colpa di qualche arbitro, hanno dimostrato lo stesso la loro bravura. Abbiamo dimostrato ancora una volta il Nostro bagaglio tecnico la Nostra preparazione e la Nostra professionalità. Saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere”.

Il calendario propone competizioni impegnative tra dicembre e marzo. Gli atleti vastesi ambiscono alle medaglie in palio nelle gare nazionali e internazionali.