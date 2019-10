Giovani pallavoliste in campo a Vasto per il quarto raduno del CQT

Giovani pallavoliste in campo a Vasto per il quarto appuntamento stagionela del Centro Qualificazione Territoriale Sud-Est. Lunedì scorso, nella palestra comunale del quartiere San Paolo, quattordici ragazze nate tra il 2005 e il 2007 del territorio si sono allenate sotto l'attenta guida dello staff tecnico federale formato da Luigi Amorosi, Ugo Donatelli, Ilaria Cesarone e Simona Iubatti. All'appuntamento era presente anche il vicepresidente del Comitato Territoriale Fipav Abruzzo Sud-Est, il vastese Vito Fiorillo. Due ore di intenso allenamento in un pomeriggio che ha permesso ai tecnici di trarre molte indicazioni utili dalle ragazze convocate in questa fase.

"Archiviata la data vastese - spiega una nota del comitato territoriale - , nel giro di un mese sono previsti altri tre incontri che daranno continuità ad un progetto su cui il Comitato Territoriale Fipav Abruzzo Sud-Est ed il responsabile CQT, Gaetano Ciampoli, puntano molto. Il trittico di allenamenti che verrà svolto prima di Natale, chiuderà la prima parte di questo iter di selezione al termine del quale risulteranno essere visionate oltre 100 ragazze.

Per alcune di loro ci sarà modo anche di mettersi alla provain una vera e propria competizione: accadrà al MemorialBianchi di Manoppello in programma nel periodo dell’Epifania. Nel 2019, poi, si aprirà una seconda fase delle selezioni con la riconvocazione delle ragazze ritenute più interessanti dai tecnici che le hanno visionate".