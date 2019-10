Genitori a scuola di Robotica Educativa a Liscia

In occasione dell’ottava edizione della European Robotics Week, prevista dal 16 al 25 novembre 2018, gli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia di Liscia dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi, nel pomeriggio del 20 novembre, sono stati protagonisti dell’Evento Genitori a scuola di Robotica Educativa. Un workshop, in cui i bambini hanno incontrato i loro genitori per un percorso di introduzione alla Robotica Educativa e per puntualizzare che la Robotica Educativa dà loro un’opportunità in più per creare le condizioni di un apprendimento permanente, attivo, costruttivo, collaborativo, intenzionale e personalizzato utilizzando la tecnologia in modo più consapevole.

L’incontro ha previsto due momenti: nel primo i bambini hanno presentato gli elementi teorici di maggiore importanza nell’ambito della Robotica, le caratteristiche e l’utilizzo di Bee-Bot e di Blue-Bot nella didattica, con proiezione di slide; nel secondo momento si sono costituiti gruppi di lavoro per avviare un laboratorio in cui i bambini sono stati i registi e tutors dei genitori. Nel laboratorio sono state proposte attività di Coding e Robotica utilizzando i robottini su reticoli costruiti relativi a tutte le discipline di studio. Al termine del corso i bambini hanno rilasciato ad ogni genitore un attestato di partecipazione.

Un evento molto importante per far conoscere la Robotica a scuola, per discutere e analizzare verso quale strada la Robotica si si sta avviando e per comunicare i benefici della stessa nelle sue diverse applicazioni.

Gli insegnanti