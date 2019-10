Festa dell’albero a Guilmi per avere frutta a "metro zero"

Alunni, insegnanti, genitori e nonni all'opera per mettere a dimora gli alberi per avere frutta a metro zero. Si è tenuta stamattina a Guilmi, nelle scuole primaria e dell'infanzia dell'Istituto Omnicomprensivo "Spataro", la Festa nazionale dell'albero.

Grande la partecipazione dei cittadini che, in collaborazione con la scuola e l'amministrazione comunale, hanno organizzato una bellissima giornata di studio e natura.

Nel corso dell'iniziativa sono stati piantati alberi da frutto acquistati nei giorni precedenti dal Comune: fichi, mele, pere e susine.

"Si ringraziano – dicono gli organizzatori – i carabinieri forestali di Gissi nella persona di Ettore Angellucci per aver spiegato ai ragazzi l'importanza degli alberi e della natura e il rispetto verso di essa; il presidente Agri Ugc Camillo D'Amico per il suo intervento sull'importanza del territorio incontaminato dove viviamo; la responsabile del plesso, l'insegnante Di Paolo che il collaborazione con le altre maestre ha organizzato un momento di canti e poesie con i ragazzi; tutti i nonni i genitori e i cittadini di Guilmi che hanno collaborato nel mettere a dimora le piantine; i dipendenti comunali Angelantonio Lizzi e Paolo Giardino per aver preparato il terreno e provveduto a quanto necessario per la buona riuscita della manifestazione; il collaboratore scolastico Vincenzo Tamburino per aver provveduto al servizio fotografico".