Escono per una visita medica e al ritorno trovano la casa svaligiata

Sono usciti per una visita medica e, al loro rientro, neanche un'ora e mezza più tardi, hanno trovato la casa svaligiata. È accaduto ieri mattina e le vittime del furto sono due anziani che abitano in un condominio della centralissima via Ciccarone. Quando i due hanno fatto rientro a casa, verso le 13, hanno trovato davanti ai loro occhi una scena inquietante. Tutte le stanze erano state rovistate da cima a fondo alla ricerca di denaro e merce da rubare.

I malviventi hanno portato via una modesta cifra di denaro che la coppia teneva in casa e alcuni gioielli trovati in camera da letto. Nella coppia resta però lo stato di angoscia per quanto subìto.

Le modalità del furto, avvenuto in pieno giorno e in una zona della città molto trafficata, fanno pensare che i ladri stessero perlustrando la zona alla ricerca di appartamenti da ripulire. Quando hanno visto i due coniugi uscire di casa sono entrati in azione senza che nessuno, nel condominio, si rendesse conto di quanto stava accadendo.

Nella giornata di oggi è stata presentata denuncia alle forze dell'ordine nell'auspicio che qualche videocamera di sorveglianza presente in zona possa aver ripreso movimenti sospetti. Resta sempre valido l'invito delle forze dell'ordine a prestare attenzione a movimenti sospetti nei pressi delle abitazioni e segnalare eventuali circostanze dubbie ai numeri di emergenza.