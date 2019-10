Campionato italiano del salame, medaglia d’argento per ventricina e salsiccia di fegato di Furci

Ottimo secondo posto per la ventricina del Vastese di Sandro Racciatti di Furci alla tredicesima edizione del Campionato italiano del salame organizzato dall'Accademia delle 5T quest'anno a Roma nel salone delle Fontane. Il concorso mette in competizione i migliori salami di suino rosa o misto di tutta Italia per i quali non vengono usati conservanti o additivi aggiunti.

La classifica finale assoluta ha visto primeggiare il salame affinato nel fieno di Pasturo (Lecco). Sul podio, poi Racciatti con la ventricina e Aia Verde di Pizzoferrato con la "Sprusciat" (entrambi sono presidi Slow Food e figurano tra i prodotti da salvare del Gal Majella Verde):

1° Salame affinato nel fieno dell’Az. Picazzi Ivano di Pasturo (LC) punti 157

2° Ventricina del Vastese di Racciatti Sandro di Furci (CH) punti 156

3° Sprusciat (Salsicciotto Frentano) di Aia Verde di Pizzoferrato (CH) punti 154.

Al quarto posto si è posizionata un'altra ventricina che nel corso degli anni ha sbancato più volte il concorso, quella delle Fattorie del tratturo di Scerni.

Per il furcese Racciatti la gioia è doppia grazie a un altro secondo posto, quello conquistato con la salsiccia di fegato nella categoria "Quinto quarto".