Ancora un gol azzurro per Lorenzo Peschetola: il cupellese a segno con l’under 16 in Ungheria

Ancora una gioia per Lorenzo Peschetola, giovane calciatore di Cupello che milita nelle fila dell'Inter. Dopo l'esordio con la nazionale italiana under 16 un mese fa nella doppia sfida contro l'Ucraina e la sua prima marcatura in azzurro, Peschetola è tornato in gol nella sfida che l'Italia ha disputato oggi contro l'Ungheria a Telki. Per lui un altro tassello importante in un percorso sportivo in costante crescita e una bella soddisfazione - quella di segnare in azzurro - celebrata con la foto insieme ai suoi compagni nello spogliatoio dopo la partita. Archiviata questa fase in Nazionale under 16, Peschetola è pronto per tornare protagonista con la maglia della sua Inter.

Ungheria- Italia 0-3

La squadra allenata da Daniele Zoratto è "passata in vantaggio al 25’ del primo tempo con l’attaccante del Milan Henoc Stephane N’Gbesso dopo aver già sfiorato il gol in precedenza con la traversa colpita dall’atalantino Alessio Rosa - riporta il sito della Figc -. A metà ripresa protagonisti altri due giocatori dell’Atalanta: il neo entrato Tommaso De Nipoti ha raddoppiato su cross di Filippo Grassi che, dopo un palo colpito da Gnonto, si è ripetuto al 79’ servendo al centrocampista dell’Inter Lorenzo Peschetola, già a segno nella seconda amichevole con l’Ucraina, il pallone del definitivo 3-0".

Positivo il commento del tecnico della nazionale under 16. "Abbiamo fatto sempre noi la partita meritando la vittoria e giocando bene nelle due fasi, senza mai rischiare di subire gol e creando molte occasioni da rete. Sul piano del gioco abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alle gare con l’Ucraina, il gruppo sta crescendo molto in fretta". La nazionale under 16 tornerà in campo il prossimo 12 dicembre a Savignano sul Rubicone (FC) contro i pari età della Turchia: "Un test probante – avverte Zoratto – che, insieme agli incontri con altre nazionali di prima fascia in programma nei prossimi mesi, ci permetterà di poter valutare ancora meglio il valore della squadra".