Sgabuzzino trasformato in laboratorio per confezionare dosi, gip: 42enne deve restare in carcere

Deve rimanere in custodia cautelare in carcere S.D., il 42enne arrestato venerdì perché accusato di aver trasformato uno sgabuzzino di casa in un laboratorio per il confezionamento di dosi di cocaina.

Lo ha deciso il gip del Tribunale di Vasto, Fabrizio Pasquale, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto, che si è tenuta ieri.

L'uomo è comparso ieri, alle 13, dinanzi al giudice per le indagini preliminari, che ne ha convalidato l'arresto, eseguito la scorsa settimana dai carabinieri della Compagnia di Vasto. Il pm titolare dell'inchiesta è Michele Pecoraro.

L'avvocato Gianni Menna, difensore dell'indagato, presenterà ricorso al Tribunale del riesame dell'Aquila.