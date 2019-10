Screening per l’ambliopia, primo ’service’ del Lions Club di Casalbordino

Il 19 novembre si è svolto a Casalbordino, nella scuola dell'infanzia di Miracoli, il Sight for Kids un Progetto del Lions Clubs International che si sviluppa attraverso una campagna di informazione e prevenzione dell’ambliopia – meglio conosciuta come occhio pigro - organizzata dal Lions Club Satellite di Casalbordino in collaborazione col Lions Club New Century di Vasto.

"Il primo obiettivo del service - spiegano i promotori - è quello di sensibilizzare ed informare genitori e insegnanti sulle problematiche da deficit dell’acutezza visiva (ambliopia) nei bambini in età pediatrica. Infatti, troppo spesso la prima visita dal medico oculista viene effettuata in età già avanzata, o addirittura non viene effettuata del tutto.

Il secondo obiettivo, conseguente al primo, è quello di contribuire alla tempestiva identificazione di deficit visivi nei bambini al fine di favorirne le cure adeguate, nei casi in cui non sia ancora stato effettuato un controllo specialistico.

Con la preziosa collaborazione del Dott. Giovanni Molisani di Casalbordino, medico specialista in oculistica, sono stati visitati gratuitamente presso i locali della scuola materna circa 20 bimbi di età fino a 3 anni, ai quali è stato effettuato alla presenza del genitore uno screening visivo del tutto non invasivo, mediante l’utilizzo dell’autorefrattometro, un particolare e sofisticato strumento acquistato in passato con il contributo dei vari Lions Club della zona.

Un particolare ringraziamento va alla referente scolastica, insegnante Rosanna Saraceni per l’accoglienza e la disponibilità mostrata e, visto il successo e l’interesse per la iniziativa, la stessa - assicura il neo presidente del Lions Club Satellite di Casalbordino, Daniele Antonelli, presente al service insieme al Presidente del Lions Club New Century di Vasto, Annalisa Bolognese, all’Assessore del Comune di Casalbordino Alessandra D’Aurizio ed al Socio Paolo Affaldani -, sarà certamente ripetuta a breve e coinvolgerà tutte le altre classi delle scuole materne presenti sul territorio casalese".

Positivo anche il commento dell'assessore D'Aurizio: "Esprimo un vivo ringraziamento per la lodevole iniziativa messa in campo dal Lions Club Satellite di Casalbordino, costituito di recente nell’estate 2018 anche con il supporto e l’interessamento dell’amministrazione comunale e già molto attivo nel territorio con innumerevoli progetti per l’infanzia e molte proposte per il futuro".