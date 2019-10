Riparazione urgente, sospesa l’erogazione dell’acqua a Gissi, Furci, San Buono e Cupello

Per effettuare una riparazione urgente in seguito ad un guasto dell’impianto di sollevamento in località "Ponte Moro", la Sasi procederà alla sospensione della fornitura idrica nei comuni di Cupello (Loc. Ramignano), Furci (Loc. Capoluogo), Gissi (Loc. Capoluogo) e San Buono (Loc. Capoluogo) dalle ore 14.00 di oggi 20 Novembre alle ore 6.00 di domani mattina 21 novembre.