Per il Futsal Vasto doppia vittoria nei campionati under 15 e under 17

Doppia vittoria per il Futsal Vasto nelle gare dei campionati giovanili disputate lo scorso fine settimana. Mentre l'under 19 ha osservato un turno di riposo nella prima giornata del campionato di categoria, sono scesi in campo i ragazzi di under 15 e under 17.

Campionato under 15 | Sant'Eusanio - Futsal Vasto 2-7

Buona prova per i ragazzi di mister Salvatore Trapani che, dopo un primo tempo in equilibrio, chiuso comunque in vantaggio per 3-2, nella ripresa hanno saputo costruire una vittoria netta. La sfida tra le due compagini giovanili è finita 7-2 per i biancorossi con le doppiette di Settembrini e Ricchiuti e i gol di Porfirio, Laganella e Cipollone.

Campionato under 17 | Futsal Vasto - Città di Chieti 2-0

Sfida non semplice da affrontare quella dei ragazzi allenati da mister Giampaolo Porfirio contro i forti neroverdi teatini. Il primo tempo si chiude a reti inviolate e, nella ripresa, ci pensa Grosso a sbloccare il risultato su assist da calcio piazzato. Aquilano è bravo a siglare il 2-0 che chiude la sfida.