Nel torneo regionale di tennistavolo in evidenza tanti atleti vastesi

Domenica scorsa il centro sportivo San Gabriele ha ospitato il terzo torneo regionale di tennistavolo organizzato dalla Fitet Abruzzo. Quella di Vasto era la terza e ultuma prova valida per la qualificazione ai Campionati Italiani giovanili che si terranno a Terni ad aprile 2019. Con i buoni risultati ottenuti molti atleti vastesi hanno conquistato l'accesso alla manifestazione tricolore. Presente anche il presidente regionale della Fitet, Stefano Comparelli, che ha espresso la volontà di ospitare a Vasto la Coppa Abruzzo 2019, la più importante manifestazione regionale che determina i Titoli Regionali assoluti e di categoria.

I risultati hanno premiato diversi atleti locali. La gara femminile Allievi è andata a Margherita Cerritelli seguita da Maria Chiara Trombetta, al terzo posto Emanuela Bozzelli, tutte atlete del Tennistavolo Vasto. La competizione juniores se l’è aggiudicata Marzia Comparelli su Mia Di Santo (TT Vasto). Nella gara giovanile mista ha dominato invece l’atleta della San Gabriele Vasto Matteo Ronzitti seguito a ruota dal suo compagno di squadra Niccolò Di Santo.

Le gare Assolute di 6ª categoria Maschile hanno visto il trionfo di Davide Ruggieri del Tennistavolo Silvi mentre quella di 5ª Categoria Assoluta è invece andata al pescarese Christoper Ruggeri (Antoniana Pescara), al secondo posto l’Avezzanese Mario Arquilla e sull’ultimo gradino del podio anche la vastese Cerritelli.

La gara veterani ha dato ragione a Renato Zardi giocatore del Persichitti Casalbordino sopra Nicola Pepe, giocatore della squadra di C2 del Tennistavolo Vasto. Vincitore Assoluto del Torneo è stato Paolo Caserta (TT Vasto) che ha dominato anche nel doppio in tandem con Margherita Cerritelli. Nel pomeriggio si è tenuta la gara promozionale dei Ragazzi e Giovanissimi. Piccoli atleti che vanno dagli 8 agli 11 anni. La vastese Flavia Molino si aggiudicata la finale contro Viola Di Rienzo, salita sul secondo gradino del podio. Al terzo posto ex aequo gli esordienti Christopher Ronzitti e Gianpaolo Ronzitti, alla loro prima esperienza agonistica.

"Credo che questa città, per l’attenzione dimostrata negli ultimi anni verso questa disciplina, meriti assolutamente questa candidatura alla Coppa Abbruzzo 2019", ha detto Stefano Comparelli, soddisfatto per l'organizzazione dell'evento. "Mi farò portatore di questa volontà presso il Consiglio FITET affinchè la stessa possa essere ufficializzata nel più breve tempo possibile visto che la manifestazione è prevista nel calendario agonistico Federale in maggio 2019".