Riapre la sala multimediale "Mattei", domenica inaugurazione con Giancarlo Giannini

In occasione della riapertura della suggestiva Sala Multimediale di Cupello, intitolata a Enrico Mattei, l'Amministrazione Comunale organizza una tre-giorni dedicata al fondatore dell'Eni, cittadino onorario, e alle lotte che hanno coinvolto il nostro Comune in merito ai giacimenti metaniferi siti in contrada Montalfano negli anni '60.

A cornice delle celebrazioni, tanti momenti di carattere istituzionale, culturale, musicale e teatrale, che culmineranno domenica 25 novembre con la partecipazione straordinaria di Giancarlo Giannini.

Comunicato stampa - Comune di Cupello