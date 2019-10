Chiesa di Santa Maria di Costinopoli alla parrocchia romena, rinnovata la convenzione

Rinnovato stamani il comodato d'uso: il Comune di Vasto concede alla parrocchia della Diocesi ortodossa romena d'Italia la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, che fa parte del Palazzo Aragona, vicino allo stadio.

Questa mattina il dirigente del Settore I del municipio, Vincenzo Toma, e il parroco ortodosso Bogdan Petru Voicu hanno firmato la convenzione tra il Comune e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, riconosciuta come ente di culto con personalità giuridica, attraverso il Decreto firmato dal presidente della Repubblica Italiana, il 12 dicembre 2011.

“Grazie alla nuova convenzione – commenta il sindaco di Vasto, Francesco Menna - della durata di sei anni, la comunità romena cittadina, cui afferiscono oltre duemila fedeli residenti, ha la possibilità di poter continuare a frequentare un luogo di aggregazione confacente alle proprie esigenze di culto”.

"Il reverendo Bogdan Petru Voicu - si legge in una nota del Comune - ha evidenziato che la convenzione ha l’approvazione del Vescovo Siluan della Diocesi Ortodossa ed ha espresso grande soddisfazione per aver ottenuto il rinnovo della convenzione, un bellissimo dono in occasione del centenario della grande unione della Romania. Per l’occasione Padre Bogdan ha voluto ricordare una frase del Convegno sull'esperienza spirituale e la testimonianza politica di Giorgio La Pira, all’auditorium San Paolo il mese scorso, dove è stato invitato a partecipare da don Gianni Sciorra: 'Abbattere i muri per costruire i ponti'”.