Sotto il diluvio di Valencia Andrea Iannone scivola e chiude anzitempo la sua gara

Termina con una caduta la stagione 2018 di Andrea Iannone nella MotoGp. Il pilota vastese, alla sua ultima gara con la Suzuki, scivola a terra quando era in quinta posizione. Tante le cadute nel gran premio di Valencia con il circuito inondato d'acqua per una violenta pioggia e con la gara sospesa e poi ripartita.

Si chiude così l'esperienza di Iannone con la casa giapponese, un primo anno davvero complicato e questa stagione con qualche sorriso in più in cui è salito quattro volte sul podio.. L'anno prossimo tornerà su una moto italiana, l'Aprilia.

La gara. Si parte su pista bagnata e Andrea Iannone, dopo un paio di curve, guadagna una posizione piazzandosi sesto alle spalle di Marquez. Mentre davanti a tutti c'è uno scatenato Rins, il pilota di Vasto perde progressivamente posizioni finendo all'undicesimo posto. Recupera una posizione per l'uscita di scena di A.Espargaro, poi, a 23 giri dalla fine, cade anche Miller e Iannone è nono. A 22 giri dalla fine, con la pista inondata d'acqua, Iannone recupera ancora una posizione attesstandosi ottavo. Vanno giù anche Petrucci e A. Espargaro - che lottava con Marquez - , poi ruzzola a terra anche il campione del mondo che si fa di nuovo male alla spalla già infortunata nelle prove.

A 20 giri dalla fine, mentre sulla pista di Valencia diluvia, in testa c'è Rins seguito da Dovizioso, Rossi, Vinales e Iannone, risalito fino alla quinta posizione, con tanto margine su Morbidelli, Zarco, Pedrosa, Smith e Nakagami. Ma anche la gara del pilota di Vasto termina con una caduta perchè, su una pista inondata d'acqua, va lungo e cade a terra chiudendo anzitempo la sua gara.

La gara è stata poi sospesa dalla direzione corsa per l'impossibilità di proseguire regolarmente. Dopo diversi di attesa per i piloti fermi ai box si è ripartiti per una gara da 14 giri con i piloti schierati sulla griglia di partenza secondo le posizioni che avevano al momento della sospensione. Ci sono altre cadute anche in questa 'seconda' gara e a vincere è Dovizioso davanti a Rins e P.Espargaro.