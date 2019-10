Pareggio a reti bianche per il Cupello. Il Chieti si prende la testa della classifica

Un altro punticino in uno scontro diretto per la salvezza. Il Cupello nella sfida interna col Miglianico non va oltre il pareggio a reti bianche conservando il quintultimo posto in coabitazione proprio con gli avversari di oggi.

Il campionato di Eccellenza intanto da oggi ha una capolista solitaria. È il Chieti che battendo 3 a 0 il Delfino Flacco Porto ha staccato il Capistrello caduto nella trasferta contro la Torrese.

Per i rossoblù di mister Carlucci domenica match abbordabile contro i Nerostellati, altra formazione che lotta per la salvezza.

LA 15ª GIORNATA

Alba Adriatica - Renato Curi Angolana 1-1

Amiternina - Nerostellati 2-4

Cupello - Miglianico 0-0

Il Delfino Flacco Porto - Chieti 0-3

Paterno - Pontevomano 1-0

Penne - Nereto 0-0

Sambuceto - Spoltore 1-1

Torrese - Capistrello 3-1

Acquaesapone - Martinsicuro 6-1

LA CLASSIFICA

Chieti 28

Spoltore 26

Sambuceto 25

Torrese 25

Capistrello 25

Paterno 22

Alba Adriatica 21

Acquaesapone 20

Nereto 20

Penne 19

Il Delfino Flacco Porto 18

Pontevomano 16

Miglianico 15

Cupello 15

Renato Curi Angolana 14

Nerostellati 13

Amiternina 13

Martinsicuro 4

LA PROSSIMA GIORNATA

Amiternina - Penne

Capistrello - Paterno

Chieti - Nereto

Martinsicuro - Sambuceto

Miglianico - Alba Adriatica

Nerostellati - Cupello

Pontevomano - Acquaesapone

Renato Curi Angolana - Torrese

Spoltore - Il Delfino Flacco Porto