La San Gabriele sconfitta a Ortona dal Volley Junior

Torna a casa senza punti la Madogas San Gabriele dalla trasferta di Ortona dove a vincere è stata la Volley Junior. Le vastesi, pur mettendo in campo una buona prova, non sono riuscite a conquistare un risultato positivo nella sesta giornata del campionato di serie C.

Nei primi due parziali ad imporsi è stata la formazione di casa con i parziali di 25-20 e 25-18. Nel terzo set c'è il riscatto della squadra di Mario Arrizza che accorcia le distanze vincendo 25-19. Ma, nel quarto set, le ortonesi riescono a spuntarla 25-23 facendo così bottino pieno e salendo al secondo posto in classifica.

Dopo sei giornate la San Gabriele è a quota 7 in classifica, con un punto di vantaggio sulla zona playout. Domenica prossima le vastesi avranno l'opportunità di far muovere la classifica ospitando il Nereto.